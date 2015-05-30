Karaman'dan alkış yorumu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak sezonu 36 puanla tamamlayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, çok pozisyon olmasına rağmen maçın az golle bittiğini ve gelecek sezon transferleri buna göre gerçekleştireceklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir maç olduğunu belirtti.

Fazla pozisyon üretmelerine rağmen gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Karaman, "Stressiz çıktığımız maçta iyi oynadık ve bol pozisyon var. Bu kadar bol pozisyondan kısır sonuç çıkması, lig içinde yaptığımız analizin özetiydi. Gelecek sezonunun planını, transferini buna göre yapacağız. Hedefimize iki hafta kala ulaşmıştık. Geçmiş iki seneden ders alıp yapılanmamızı iyi yapmalıyız" diye konuştu.

Hakemin ilk kez Türkiye'de omuzlara alındığını kaydeden Karaman, şöyle devam etti: "İki takım oyuncularının omuzlarda terk etmesi, güzel bir örnekti. Rizespor'un maç öncesi şampiyonu alkışlaması, hakemin maçı omuzlarda terk etmesi Türkiye'deki diğer takımlara iyi örnek olur. Onlar da birbirini alkışlasın. Şampiyon takımlar birbirlerini alkışlasın yoksa Anadolu takımlarını piyon yapmasınlar. Büyük takımlar birbirlerini alkışlayacak. Şampiyon olan takımlar alkışlanır. Başarılı olanlar alkışlanır. Lafta değil, kalpte yapmak, objektif bakmak gerekiyor."