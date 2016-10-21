Karaman'dan Kweuke övgüsü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Uzun bir sakatlığın ardından Kweuke bugün bir gol bir asistle oynadı. Muhteşem bir geri dönüş. Takım ve şehir açısından son derece önemli." dedi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.



Takımın en büyük kazancının Kweuke olduğunu vurgulayan Karaman, "Geçen sene Gençlerbirliği maçında bir gol bir asist ile oynayan Kweuke, gol sevincinde sakatlanıp çıkmıştı. Uzun bir sakatlığın ardından Kweuke bugün bir gol bir asistle oynadı. Muhteşem bir geri dönüş. Takım ve şehir açısından son derece önemli. Onun geri dönüşünde doktorları çok büyük katkı sağladı. Golden sonra katkı verenlere teşekkür etti." diye konuştu.



İlk yarı oyun olarak iyi olduklarını kaydeden Karaman, "Skor olarak ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İkinci golü bulup içeri gitmeliydik. Özellikle 1-0'dan sonra pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimiz risk alırken biz 1-0'ı koruma telaşına düştük. Golü yediğimiz pozisyonda Robin yerde sakat. Robin yalandan yerde yatacak biri değil. Tekrar izleyeceğiz. Rakibimiz pozisyonu oynadı ve pozisyonda beraberlik golünü yedik." ifadelerini kullandı.



Gelişmekte olan takımların zaman zaman hata yaptığına dikkat çeken Karaman, "Bazı pozisyonlarda biraz dikkatli olsak son 15 dakikayı bu kadar riskli geçirmezdik. Bütün olanlara rağmen gelişmekte olan, ilerleyen haftalara kendini taşıyan bir takım var. Bunun içerisinde Kweuke'nin liderliği, Oğulcan'ın iyi oyunu ve Ahmet'in geçen sezonki performanslarını yakalamasına bakılırsa nihayetinde iyi bir üç puan aldık." şeklinde konuştu.



Çaykur Rizesporlu Ahmet İlhan Özek ise galibiyetin kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.



Kazandıkları için mutlu olduklarına değinen Ahmet İlhan, "Kendi performansıma gelince hocamın beni dinlendirmesinde fayda oldu. Son iki haftadır takıma katkı veriyorum. Daha iyi Ahmet İlhan göstermem için daha çok çalışmam lazım. Daha çok çalışıp takıma daha çok katkı sağlamak için mücadele edeceğim." dedi.

