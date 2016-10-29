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29.10.2016 - 12:32 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Karaman'ın 3 puan hesapları

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde son iki haftada yakaladıkları çıkışı Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Karaman'ın 3 puan hesapları
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Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde son iki haftada yakaladıkları çıkışı Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Ligde Antalyaspor beraberliği, ardından da Gençlerbirliği galibiyeti ile moral bulduklarını ifade eden teknik direktörü Karaman, rakipleri Trabzonspor'un da Galatasaray galibiyeti ile moral kazandığını hatırlattı. Takım olarak gelişim içerisinde olduklarını ifade eden Karaman, "Bu gelişimin sonuçlarını almaya başlayacağız. Özellikle hücum hattında iyi işler yapmaya başladık. Kweuke ve Oğulcan iyi bir ikili oldu. Bu ikiliye Ahmet İlhan'ın da katılması hücum gücümüzü artırdı. Bu üçlünün sadece ataktayken değil top rakipteyken de ilk savunma yapacak üçlü olması gerekiyor. Ardından diğer oyuncularımız rakibi karşılayacak" dedi.

Rakipleri Trabzonspor'un son maçında ortaya iyi bir performans koyduğuna işaret eden Karaman, "Biz de son haftalarda iyi mücadele ediyoruz. İki takım içinde güzel ve çekişmeli bir maç olacak. Trabzon ve Rize için ilk amaç dostluktur. İyi mücadele edenin, kazananın alkışlanacağı bir maç olmasını istiyoruz. Kendi adımıza yakaladığımız çıkışı sürdürmek için 3 puan hedefliyoruz. Rakibin de gücünü biliyor ve buna göre önlemlerimizi alacağız" diye konuştu.

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