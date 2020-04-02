Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern MÃ¼nih'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle para cezasÄ± verildi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, izinsiz olarak MÃ¼nih dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan Boateng'in hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± karantina kararÄ±na aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Boateng'e bu davranÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden para cezasÄ± verildiÄŸi ve paranÄ±n MÃ¼nih'teki hastanelere baÄŸÄ±ÅŸlanacaÄŸÄ± ifade edildi.Â

AÃ§Ä±klamada, cezanÄ±n miktarÄ± hakkÄ±nda bir bilgi verilmedi.Â

Alman basÄ±nÄ±na konuÅŸan 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ise, oÄŸlunun rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KulÃ¼bÃ¼ bilgilendirmemek kesinlikle bir hataydÄ± ancak o anda aklÄ±mda sadece oÄŸlum vardÄ±. Bir Ã§ocuk Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± saat kaÃ§ olursa olsun gider. Onun iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ cezayÄ± kabul etmeye hazÄ±rÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.