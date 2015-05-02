Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor: 2-0

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 29. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan kritik mücadelede Karabükspor sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 15. sıradaki Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı, 16. sıradaki Kardemir Karabükspor ise 24 puana yükseldi.

Goller: Dk. 63 Ahmet İlhan Özek, Dk. 87 Erkan Kaş (Kardemir Karabükspor)

Kaçan Penaltı: Dk. 79 Ludovic Obraniak (Çaykur Rizespor)

İLK YARI

8. dakikada sol kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Tanju Kayhan'ın pasında topla buluşan Furkan Özçal, rakibini çalımlayarak topu korner çizgisi üzerinden ceza sahası içindeki Fatih Candan'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

11. dakikada Çaykur Rizaspor atağında Obraniak'in pasında topla buluşan Kıvanç Karakaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdülaziz Demircan'da kaldı.

12. dakikada misafir takımın atağında Kweuke sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Abdülaziz Demircan topu tehlikeli bölgeden ayağıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada Kardemir Karabükspor atağında Hakan Özmert'in ceza alanının dışıhndan şutunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.

39. dakikada Kardemir Karabükspor'da Hakan Özmert, sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına ortaladı. Yiğit İncedemir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında Viola'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek kaleye vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

63. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Bertul Kocabaş'ın pasında topla buluşan Furkan Özçal, sağ kanattan ceza sahası içine girerek penaltı noktası üzerinde ortaladı, Ahmet İlhan Özek gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

71. dakikada Kardemir Karabükspor'un kazandığı serbest vuruşu Viola kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

79. dakikada misafir takım penaltı kaçırdı. Çaykur Rizespor atağında kaleci Abdülaziz Demircan, Kweuke'i düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Obraniak, meşin yuvarlağı kalenin solundan dışarı attı.

83. dakikada Kardemir Karabükspor'da Musa Çağıran çalımlarla ceza sahası ön çizgisi önüne gelerek kaleye sert vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

87. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın gelişen atağında sol kanatta Erkan Kaş rakibini çalımlayarak ceza sahası içinde bulunan Fatih Candan'a pasını verdi. Bu oyuncunun pasında tekrar topla buluşan Erkan Kaş kaleye vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Fırat Aydunus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Kardemir Karabükspor: Abdülaziz Demircan, Yiğit İncedemir (Dk. 80 Murat Akça), Mabiala, Hakan Özmert (Dk. 46 Erkan Kaş), Ahmet İlhan Özek, Viola (Dk. 82 Aykut Akgün), Bertul Kocabaş, Furkan Özçal, Tanju Kayhan, Fatih Candan, Musa Çağıran

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Oboabona, Viera (Dk. 73 Lafferty), Obraniak, Kweuke, Eren Albayrak, Sylvestre (Dk. 46 Ali Adnan), Orhan Ovacıklı, Giray Kaçar, Ümit Korkmaz (Dk. 59 Deniz Kadah), Kıvanç Karakaş

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Dk. 63 Ahmet İlhan Özek, Dk. 87 Erkan Kaş (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Dk. 64 Abdülaziz Demircan, Dk. 90 Furkan Özçal (Kardemir Karabükspor); Dk. 38 Ludovic Sylvestre, Dk. 60 Leonard Kweuke, Dk. 70 Ousmane Viera Diarrassouba (Çaykur Rizespor)

Kaçan Penaltı: Dk. 79 Ludovic Obraniak (Çaykur Rizespor)