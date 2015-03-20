Kardemir Karabükspor - Torku Konyaspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 25. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile Torku Konyaspor karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Konyaspor, Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligde 10. sıradaki Torku Konyaspor 31 puana yükseldi, 17. sıradaki Kardemir Karabükspor ise 18 puanda kaldı. Konyaspor, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı da 1-0 kazanmıştı.

İLK YARI

7. dakikada ilk tehlikeli atak misafir takımdan geldi. Uğur İnceman'ın topuna hareketlenen Ömer Ali Şahiner, korner çizgisine kadar inerek, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Abdülaziz Demircan topu kontrol etti.

11. dakikadaki Torku Konyaspor atağında, ceza alanında havalanan topu Ali Çamdalı kafasıyla Rangelov'a indirdi. Bu futbolcunun rövaşata vuruşunda meşin yuvarlar kalecide kaldı.

27. dakikada Kardemir Karabükspor'da Erdem Özgenç, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasına gelen topu Ali Turan kornere çelerek, tehlikeyi önledi.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Musa Çağıran topu Viola'ya, bu futbolcu da ara pasıyla Traore'ye gönderdi. Topu kontrol eden Traore hızla ceza alanına girerek, şutunu attı ancak kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

53. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Bertul Kocabaş topu ceza alanına ortaladı. Akpala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

55. dakikada Torku Konyaspor'un Uğur İnceman ile sol kanattan gelişen atağında, topla buluşan Djalma hızla ceza alanına girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-1

73. dakikada misafir takımda Ömer Ali Şahiner ceza alanı dışında topla buluştu. Hızla ceza alanına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali Şahiner topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Abdülaziz Demircan'dan döndü.

85. dakikada Viola'nın pasında topla buluşan Traore, ceza alanına girerken şutunu attı ancak meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve Torku Konyaspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - TORKU KONYASPOR: 1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Gençerler, Serkan Çimen

Kardemir Karabükspor: Abdülaziz Demircan, Yiğit İncedemir, Mabiala, Traore, Ahmet İlhan Özek, Viola, Sow (Dk. 46 Hakan Özmert) Erdem Özgenç, Tanju Kayhan (Dk. 46 Bertul Kocabaş) Akpala (Dk. 72 Kumbela), Musa Çağıran

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Torku Konyaspor: Kaya Tarakçı, Fuchs, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Mehmet Güven, Uğur İnceman (Dk. 88 Kokalovic), Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Djalma (Dk. 84 Kenan Özer), Rangelov (Dk. 78 Recep Aydın)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Dk. 55 Djalma Campos (Torku Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Erdem Özgenç (Kardemir Karabükspor); Dk. 63 Mehmet Güven, Dk. 69 Ali Çamdalı, Dk. 71 Mehmet Uslu (Torku Konyaspor)