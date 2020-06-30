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30.06.2020 - 10:02 |

Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!

Groningen yöneticileriyle gizlice görüşen Arjen Robben’in eşi Bernadien’in, kocasının futbola dönmesini ve yeşil-beyazlı kulübe imza atmasını sağladığı ortaya çıktı.

Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!
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Futbolcu transferlerinde sıklıkla duymaya alışık olunan, ‘oyuncunun eşi ikna edilemediği için transfer gerçekleşmedi’ sözü Arjen Robben’in Groningen’e transferinde tam tersi şekilde işledi. Yıldız futbolcu Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz yıl emekliliğini açıklamış, kramponlarını asmıştı.

Kocasına operasyon yaptı, futbola döndürttü

Bir yıl aradan sonra yeniden futbola dönme kararı alan Robben’in bu kararı almasını ve futbola başladığı kulübe imza atmasını bizzat eşinin sağladığı ortaya çıktı. Hollandalı futbolcunun karısı Bernadien Eillert, Groningen kulübü yöneticileriyle gizlice görüşerek transferi gerçekleştirdi.

Eşi böyle istedi, Robben razı oldu

Münih’te toplantı, Groningen’de ıslak imza

Bernadien Eillert, Münih’e gelen yeşil-beyazlı ekibin yöneticileriyle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından kocasının yanına giderek kendisine durumu anlattı. Robben’i futbola dönmeye ve Groningen’e imza atmaya ikna etti. Ardından Hollanda’nın yolunu tutarak imzayı atan Robben, “Bu transfer için eşime teşekkür etmelisiniz” dedi.

Pandemi döneminde kombineler patladı

Arjen Robben’in transferini açıkladıktan sonra Groningen, üç gün içerisinde yaklaşık 3 bin sezonluk kombine bilet sattı. Pandemi belirsizliği nedeniyle taraftarların ileri dönük yatırım yapmaya çekindiği bir dönemde, yıldız futbolcunun harekete geçirici gücü dikkat çekti. Hollanda ekibi salgın nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği bir periyotta finansal açıdan önemli bir destek buldu.

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