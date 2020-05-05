Karius'un Beşiktaş'tan alacağı para belli oldu

Beşiktaş’ta forma giyen Loris Karius alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Siyah Beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Karius, çarşamba günü ülkesine dönecek.

Karius’un Beşiktaş’tan alacağı ne kadar?

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, Karius’a Mart 2020’de 367 bin Euro ödeme yaptı. Alman file bekçisine geçiken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktar ise 867 bin Euro.

Loris Karius’un geçen sezondan kalan alacağı ve toplam kontrat ücreti ise 1.6 milyon Euro.

Loris Karius, Taraftarların Sorularını Yanıtladı