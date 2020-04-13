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13.04.2020 - 22:46 | | AA

Karl-Anthony Towns'ın annesi hayatını kaybetti

Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Karl-Anthony Towns'ın annesi hayatını kaybetti

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

Karl-Anthony Townsın annesi hayatını kaybetti

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