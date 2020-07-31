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31.07.2020 - 12:34 | | Samet Adilak / Milliyet

Karşıyaka adalet bekliyor

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Turgutluspor’a elenerek 2. Lig hayallerine veda eden Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in profesyonel liglerde küme düşmenin kaldırıldığını duyurması sonrası, bir üst lige alınmak için davet beklediklerini belirtti. Başkan Büyükkarcı, “#KarsiyakaAdaletistiyor” başlığıyla sosyal medyadan kısa sürede gündem yarattı.

Karşıyaka adalet bekliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in profesyonel liglerde küme düşmenin kaldırıldığını duyurması sonrasında Play Off mücadelesi veren ancak bir üst lige yükselme başarısı gösteremeyen kulüpler ses yükseltmeye başladı. İlk önce TFF 3. Lig 1. Grup’ta Play Off yarı finalinde 68 Aksaray Belediyespor’a elenerek 2. Lig hayallerine veda eden 1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, “Küme düşmenin kaldırılmasıyla artık bir üst lige alınmamız için önümüzde bir engel kalmamıştır. Emeklerimiz ve yatırımlarımız göz ardı edilmemeli” ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti. Son olarak TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden yine Play Off finalinde Turgutluspor’a yenilerek bir üst lig hayallerine veda eden Karşıyaka da alınan karara ses yükseltti. Yeşil kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, “TFF lige kalite getirip başa oynayan takımları ödüllendirmeyip, küme düşen takımlara ödül verdi” dedi.

‘Mağdur olduk’

Koronavirüs sürecinde psikolojik olarak verdikleri sınavın yanı sıra Play Off’lar için de Antalya’nın seçilmesi kararının yanlış olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkarcı, “Futbolda yatırım yapıp, 40 derece sıcakta Play Off oynayıp masraf yapan kulüpler mağdur oldu. Adalet bekliyoruz” diye konuştu. Büyükkarcı’nın sosyal medya paylaşımları kısa sürede taraftardan büyük destek gördü ve gündem oldu.

Karşıyaka adalet bekliyor

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