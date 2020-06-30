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30.06.2020 - 12:01 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

KarÅŸÄ±yaka, Bornova StadÄ± için imzayÄ± attÄ±

TFF 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig 2'nciÂ Grup'ta iÃ§ saha maÃ§larÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynayan KarÅŸÄ±yaka, yeni sezonda Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nÄ± kullanmak iÃ§in Bornova Belediyesi ile protokolÂ imzaladÄ±.

KarÅŸÄ±yaka, Bornova StadÄ± için imzayÄ± attÄ±
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KarÅŸÄ±yaka, yeni sezonda Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nÄ± kullanmak iÃ§in Bornova Belediyesi ile protokolÂ imzaladÄ±.

Ä°mza tÃ¶renine Bornova Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Ä°duÄŸ, KarÅŸÄ±yaka BaÅŸkanÄ± Turgay BÃ¼yÃ¼kkarcÄ± ve yÃ¶netimin yanÄ± sÄ±ra yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n eski yÃ¶neticilerinden Tayfun YelkenbiÃ§er de katÄ±ldÄ±. Yeni sezonun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynamaya devam edecek olan Kaf-Kaf, Bornova'ya taÅŸÄ±nmak iÃ§in yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Alsancak StadÄ±'nÄ±n bitmesini bekleyecek.

KarÅŸÄ±yaka, Bornova StadÄ± iÃ§in imzayÄ± attÄ±

Halen Bornova'da oynayan TFF 1'inciÂ Lig'deki Ä°zmir temsilcileri Altay ve AltÄ±nordu sezon iÃ§inde inÅŸaatÄ±nÄ±n bitmesi beklenen Alsancak StadÄ±'na taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra, KarÅŸÄ±yaka, Bornova StadÄ±'nÄ± kullanan tek kulÃ¼p olacak. KapÄ±larÄ±nÄ± 4 yÄ±l Ã¶nce aÃ§arak bu sezona kadar GÃ¶ztepe'nin yanÄ± sÄ±ra AltÄ±nordu'nun iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nÄ±n kapasitesi, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kÄ±nca kale arkasÄ± tribÃ¼n inÅŸa edilerek 9 bin 138'e yÃ¼kseltilmiÅŸti. GÃ¶z-GÃ¶z'Ã¼n bu sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda yeni evi GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'na taÅŸÄ±nmasÄ±yla tesisi AltÄ±nordu ve Altay ortaklaÅŸa kullanmaya baÅŸladÄ±.

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