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10.10.2020 - 12:03 | | İZMİR, (DHA) -

Karşıyaka zirve peşinde

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 maçta namağlup 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka, yarın Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü zirve yarışında ağırlayacak.

Karşıyaka zirve peşinde
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 Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında maç yine seyircisiz oynanacak.

Grupta Kaf-Kaf ilk haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Elazığ ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Son 2 yıldır Play-Off'ta ıskaladığı 2'nci Lig'e dönüş hedefine bu sezon direkt şampiyon olarak ulaşmak isteyen Karşıyaka'da ligin ilk haftalarında alınan puanların zirve yarışında çok önemli olduğunu söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, yine kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.

KARŞIYAKA
Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Onur, Arif, Fatih, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş

Karşıyaka zirve peşinde

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