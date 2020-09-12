Karşıyaka'da 3 genç kulüp arayacak

Yeşil-kırmızılı ekibin U19 takımında oynayan 3 futbolcu, hazırlık döneminde takımla çalışıp geçer not alamadı. U19 takımında da oynama yaşları dolan futbolcular başka kulüplere transfer olacak veya Bölgesel Amatör Lig takımlarına verilecek. Son 2.5 yıldır altyapı atılımı başlatan transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda özellikle 2019 yılında Sakaryaspor'dan bünyeye katılan santrfor Berat, geçen sezon U19 Ligi'nde 23 maçta 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Teknik direktör Soner Tolungüç, genç futbolculara kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, transfer olmamaları durumunda bünyelerinde kalacaklarını, Bölgesel Amatör Lig'de kulüp bulmaları için de yardım edeceklerini söyledi.