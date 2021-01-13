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13.01.2021 - 13:29 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Karşıyaka'da karantina bitti

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftalardır takımdaki koronavirüs vakalarıyla boğuşan Karşıyaka'da karantina aldında olan son 4 ismin izolasyon süreçleri de sona erdi.

Karşıyaka'da karantina bitti
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İlk yarının son bölümünde önce Onur, Mustafa Değirmenci, Harun, ardından Doğukan, Arif, Fatih, Metin, Berke ve Namık Barış'ın koronavirüse yakalanıp 10 gün takımdan uzak kaldığı yeşil-kırmızılılarda PCR testleri pozitif çıkan son isimler Erdoğan, Mustafa Çalışkan, Caner ve Burak da takıma dönecek.

İlk yarının son haftasında Erbaaspor karşısında görev yapamayan futbolcular 10 günlük izolasyon sürecini tamamladı.

Yeniden teste girecek futbolculardan 3'ü negatif sonuç halinde yarın takıma katılacak. Burak ise sakatlığı nedeniyle daha önce ameliyat olup sezonu kapatmıştı.

Karşıyakada karantina bitti

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