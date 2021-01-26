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26.01.2021 - 12:16 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

KarÅŸÄ±yaka'da zorunlu deÄŸiÅŸim

Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼ Lig 3'Ã¼ncÃ¼ Grup'ta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ evinde Isparta 32 Spor'la ikinci yarÄ±nÄ±n ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak KarÅŸÄ±yaka'da zorunlu deÄŸiÅŸim yaÅŸanacak.

KarÅŸÄ±yaka'da zorunlu deÄŸiÅŸim
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YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± stoper Cenk ile sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Ã¶n libero Arif forma giyemeyecek.

Ä°lk yarÄ±nÄ±n son haftasÄ±ndaki Erbaaspor maÃ§Ä±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyen kaptan Mustafa AÅŸan, Arif'in yerine ilk 11'de gÃ¶rev yapacak. Teknik direktÃ¶r Soner TolungÃ¼Ã§'Ã¼n savunmada Cenk'in yokluÄŸunda Fatih ya da Cihan'Ä± oynatmasÄ± bekleniyor. DoÄŸukan ve Mustafa DeÄŸirmenci'nin iyileÅŸtiÄŸi KarÅŸÄ±yaka'da hafif sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan forvet Hakan'Ä±n durumu maÃ§ saatinde netlik kazanacak.

KarÅŸÄ±yakada zorunlu deÄŸiÅŸim

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