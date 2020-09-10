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10.09.2020 - 13:02 | | DHA

Karşıyakalı Cenk nikah masasından antrenmana

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın kaptanlarından Cenk Özbey, 9 yıldır beklediği hayatının en önemli imzasını atar atmaz antrenmana koştu.

Karşıyakalı Cenk nikah masasından antrenmana
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Kaf-Kaf'ın altyapı patentli 29 yaşındaki vazgeçilmez stoperi geçen yıl bedelli askerlik görevi nedeniyle yıllardır evlilik planları yaptığı nişanlısı Sümeyye Hamurcu'yla evlenemedi. Bu yaz 28 Haziran'a düğün planlayıp bütün hazırlıkları yapan çiftin düğünü dünya çapındaki koronavirüs pandemisi dönemine denk geldi. O dönem düğünü eylüle ertelemek zorunda kalan Cenk ve Sümeyye çifti, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girerken tecrübeli futbolcu ligin başlamasına günler kaldığı için balayına gitmeyip takımını antrenmanlarda yalnız bırakmadı.

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Karşıyakalı Cenk nikah masasından antrenmana

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