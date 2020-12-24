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24.12.2020 - 11:32 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA) -

Karşıyaka'nın Bamberg'e şansı tutmadı

 FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisi sonrası Brose Bamberg'e 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 83-82 kaybeden Pınar Karşıyaka, evindeki 1.5 yıldır süren galibiyet serisini de rakibi önünde acı bir şekilde sonlandırdı.

Karşıyaka'nın Bamberg'e şansı tutmadı
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Avrupa'da iç sahada son olarak FIBA Europe Cup'ta 2018-19 sezonunda oynanan karşılaşmada 20 Mart 2019'da Dinamo Sassari'ye 87-68 yenilen, ardından aynı kupada geçen sezon İzmir'de çıktığı 8 maçı da kazanan Kaf-Kaf'ın evindeki serisi bu sezonun ilk sınavında 76-70'lik mağlubiyetle bitti.

Alman temsilcisi bu sonuçla grupta 4'te 4 yapıp adını son 16 turuna yazdırmayı garantilerken, Karşıyaka 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3'üncü sırada kaldı. Grupta Bilbao Basket'in 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, Fortitudo Bologna'nın ise 3 maçta 3 mağlubiyeti bulunuyor. Erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı 5 Ocak'ta konuk edecek, ardından rakibiyle 12 Ocak'ta deplasmanda karşılaşıp, son grup maçına 27 Ocak'ta evinde Bilbao önünde çıkacak Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam etmek için grubu 2'nci sırada bitirmeye çalışacak.

"HATA ŞANSIMIZ YOK"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kalan 3 grup maçında hata şansları olmadığını söyledi. Bamberg'i kutlayan Sarıca, "Bamberg gerçekten iyi bir takım ve köklü bir kulüp. Özellikle Avrupa kupalarında senelerce EuroLeague oynadılar. Aslında 2 ayrı maç oynadık. İlk yarı çok iyi savunduğumuz, hücumda zaman zaman hata yapsak da skor olarak önde götürdüğümüz bir maçtı. Fakat ikinci yarıda basit hatalarla birlikte ribaundlarda zayıf kaldık. İkinci atış şanslarıyla savunmayı bir türlü oturtamadık. Grupta maçlar devam ediyor. 3 tane maçımız kaldı. Bunların 2 tanesini iç sahada oynayacağız. Bu 2 maçta hata yapma şansımız yok. Bu kalan 3 maçı kazanarak gruptan çıkmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Karşıyakanın Bamberge şansı tutmadı

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