Kartal: Ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyoruz

İttifak Holding Konyaspor, hafta sonu Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarına konuşan teknik direktör İsmail Kartal, 4 maçta 6 puan aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

''Oynadığımız maçlara bakıldığında özellikle son maç öncesinde milli takımlara gönderdiğimiz 7 oyuncumuz vardı. Bunlar karşılaşmadan 1-2 gün önce maçlar oynayarak geldiler. Yorgunlukları vardı. Alınan sonucu ve oynanan oyunu yorgunluklarına bağlıyoruz. Onun dışında lig maratonunda bu tip düşüşler olabilir. Devre arasında yaptığımız değişikliklerle oyuna hemen müdahale ettik.''

Oyuncularının çalışma isteğinden memnun olduğunu ifade eden Kartal, ''Karakterli, çalışmayı seven, iyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Oyuncularımın çalışma isteği bizi çok memnun ediyor. Bu sene çok farklı bir oyun yapısıyla oyuncularımı kendi felsefeme alıştırmaya çalışıyorum. Bu konuda kısa bir süre geçti. Bunun tam oturması adına biraz daha zamana ihtiyacımız var. Buna rağmen oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Rakipleri çok fazla kalemize yaklaştırmayarak pozisyon vermemeye çalışıyoruz. Çok fazla geriye yaslanmayı seven bir teknik direktör değilim. Önde baskı yapmaya, futbol oynamaya çalışan bir oyun düşüncesiyle her maçı her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz'' diye konuştu.

Bu sezonki hedefini de açıklayan Kartal, ''Ortaya gerçekçi bir hedef koymanız için buna göre bir bütçenizin olması lazım. Ardından ona göre de oyuncu grubunun takım içerisinde oluşturacağı bir kadro derinliğinizin olması gerekir. Şu an da bizim kadro anlamında çok fazla bir derinliğimiz yok. Bu nedenle eldeki oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirip en yüksek verimi almamız lazım. Ben daha önce de söyledim. Bizim hedefimiz sezonu ilk 10 takım arasında bitirmek. Bu beşincilik de olabilir, onunculuk da, ikincilik de, birincilik de olabilir. Beşincilik, üçüncülük ben bunlara çok fazla takılmıyorum. Gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız gerekiyor. Bizim gerçeğimiz bu'' dedi.

Hafta sonu deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçla ilgili de konuşan Kartal, ''Son maçında 9 kişi kalmalarına rağmen deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldılar. Çok önemli bir puan aldılar. Onlar da galibiyete hasret bir takım. Maçın bayağı bir çekişmeli olacağını düşünüyorum. İnşallah biz o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp puan ya da puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz'' ifadelerini kullandı.