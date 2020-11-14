Kartal: Maça çıkmadan maç kaybedilmez

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi koronavirüslü oyuncu sayısı nedeniyle kadrosu 14'ün altına düşen takımın hükmen mağlup sayılması konusunda kulüplerin fikrine başvurdu. Öneri üzerinde tartışmalar sürerken, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) görüşlerini açıkladı. Başkan Kartal, koronavirüs nedeniyle hükmen yenilgiye karşı olduklarını belirterek, "Böyle bir uygulamaya kesinlikle karşıyız. Maça çıkmadan maç kaybedilmez. Gerekirse altyapıdan oyuncularla maça çıkılarak maçlar oynanmalı. Yoksa bu maç trafiğinde müsabakaları tamamlamak zor olur. Erteleme bir seçenek gibi dursa da bu sefer ligin boyu uzaması gündeme gelir. Bu da daha farklı sorunlar çıkartır. Benim bu konudaki düşüncem; mutlaka maçlar oynanmalı. Maça çıkmadan maç kaybetmek gibi bir seçeneği de hiç doğru bulmuyorum. Ligin devam edebilmesi için illaki bir çözüm bulunacaktır. Herkes takımına sahip çıksın. Kovid-19 vakaları olmasın. Olursa da bizim düşüncemiz altyapılara yönelmek. Oradaki oyuncularımızın da kendilerini göstermeleri için bir fırsat doğacaktır" ifadelerini kullandı.

"FİLYASYON SÜRESİNİN 10 GÜNE İNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokolle, kişi pozitif çıktıktan sonra semptom göstermiyorsa karantina süresi 14'ten 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönmüşse karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı. Bu değişikliğin sporda da uygulanması geriktiğini dile getiren Başkan Kartal, "Bu sürenin 14 olması uzun. Bunun da 10 güne çekilmesi gerekiyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çalışması var. Bu sürenin de 10'a inmesini bekliyoruz" diye konuştu.