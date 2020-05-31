Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor
31.05.2020 - 18:55 |

Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor

Beşiktaş, Kartal Yuvası'nın merkez mağazalarının Türkiye'deki normale dönüş uygulamaları kapsamında yarın hizmet vermeye başlayacağını açıkladı

Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor
ABONE OL

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları, Türkiye'deki normale dönüş uygulamaları kapsamında yarın hizmet vermeye başlayacak. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları, ülkemizdeki normale dönüş uygulamaları çerçevesinde taraftarlarımıza kapılarını yarın açıyor. Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı. 

Yarından itibaren İstanbul'da 21, İzmir ile Tekirdağ'da 2'şer, Edirne, İzmit ve Kahramanmaraş'ta ise birer mağazanın açılacağı kaydedildi. 

Kartal Yuvası mağazaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 11 Mayıs'ta ise 27 mağazanın sınırlı sayıda taraftara hizmet vermeye başladığını açıklamıştı.

Kartal Yuvasının merkez mağazaları yarın açılıyor

 

    Ahmet Nur Çebi'den haciz itirafı: Her gün kavga ediyoruz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih

    Berbatov'un Şampiyonlar Ligi favorisi Bayern Münih

    Son dakika | Dorukhan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...

    Son dakika | Dorukhan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...

    Tolgay: Tamamen izole olduk

    Tolgay: Tamamen izole olduk

    Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

    Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

    Sıradaki Haber