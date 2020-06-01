Karton skandalı! Avustralya'da Hitler krizi...

Koronavirüs nedeniyle artık seyircisiz oynanan spor müsabakaları karton taraftarları beraberinde getirdi.

Ancak Avustralya'da beklenmedik bir hata can sıktı. Avustralya Rugby Ligi'nde tribündeki karton taraftarlarla ilgili yayın yapılırken yanlış bir fotoğraf kullanıldı.

Sosyal medyada fotoşopla gösterilen Adolf Hitler kartonu Fox Sports'ta yayına verildi. Sanki statta Hitler kartonu varmış gibi yapılan yayın tepki topladı.

Tek skandal bunla da kalmadı. Eski bir İngiliz seri katil Harold Shipman'ın fotoşop kartonu da yayına verildi. Fox Sports yaşanan hata sonrası tüm sporseverlerden ve izleyicilerden özür diledi.

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