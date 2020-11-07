Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-2

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

Saat 13.30'da başlayan ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol ev sahibi ekipte Koita'dan geldi.

İlk yarı da Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonçulandı. 65. dakikada Hodzic farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 72. dakikada Veysel Sarı farkı 1'e indiren golü rakip ağlara gönderdi. 90+2. dakikada sahneye çıkan Sidney Sam beraberlik golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 12'ye yüksetirken Antalya temsilcisi 9. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan attığı pas sonucunda sol çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Hodzic'in şutunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

7. dakikada Aytaç'ın pasında yine ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hodzic, meşin yuvarlağı sağ çekip rakibini geçerek şutu çekti ancak top kalenin solunda dışarı gitti.

8. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleciyle karşı kaşıya kalan Koita, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi:1-0

41. dakikada Hadergjonaj ceza sahası içindeki Koita'ya yerden pasını gönderdi. Koita'nın vuramadığı topla arka tarafta buluşan Yusuf Erdoğan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında Gökdeniz Bayrakdar topa kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak Sidney Sam'ın önende kaldı. Sidney Sam topu ağlara gönderse de Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gelip izleyen hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

63. dakikada ceza sahasından çıkmaya çalışan Kasımpaşa topu Antalyasporlulara kaptırdı. Podolski ceza sahası önünden meşin yuvarlağı topukla Gökdeniz'in önünde bıraktı. Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in meşin yuvarlağa vuruşunda kaleci kurtardı.

65. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Hodzic, topu kafasıyla kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 2-0

72. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Nuri Şahin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1

77. dakikada Tirpan'ın ceza sahası içinden şutunda defanstan seken topa yine ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90 2. dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Eren Albayrak'ın ortasında Tarkan Serbest'ten ceza sahası içinde seken top Sidney Sam'de kaldı. Penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Sam, Kasımpaşalı 4 oyuncuya rağmen topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk. 90 6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (DK. 72 Eren Albayrak)

Goller: Dk. 8 Koita, Dk. 65 Hodzic (Kasımpaşa), Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 90 2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Sadiku, Dk. 82 Tirpan, Dk. 90 6 Haddadi (Kasımpaşa)

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