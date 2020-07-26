Kasımpaşa - Başakşehir: 3-2

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in bu sezonki son maçında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Kasımpaşa mücadeleyi 3-2 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 78. dakikada Demba Ba ve 80. dakikada Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 9. ve 28. dakikada Bengali Koita ile 62. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

Şampiyon Başakşehir sezonu 69 puanla tamamladı. Kasımpaşa ise 43 puanla 10. sırada yer aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 78 Jorge Fernandes), Thiam (Dk. 79 Anıl Koç), Koita (Dk. 89 Gohou)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal (Dk. 46 Demba Ba) Ponck, Aziz Eraltay (Dk. 46 Clichy), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Dk. 73 Crivelli), Visca, Aleksic (Dk. 73 Epureanu), Elia (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Gulbrandsen

Goller: Dk. 9 ve 27 Koita, Dk. 61 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 77 Demba Ba, Dk. 80 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 85 Jorge Fernandes (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Koita, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Thiam'ın altıpasın sağından yaptığı ortada, arka direkte uygun durumdaki Koita kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın uzun pasında Mahmut Tekdemir'den önce topa dokunan Yusuf Erdoğan, pasını Koita'ya verdi. Sağ kanatta ceza sahasına yönelen Koita, meşin yuvarlağı tekrar Yusuf ile buluşturdu. Yusuf'un ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

77. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Clichy'nin soldan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

80. dakikada konuk takım farkı bire indirdi. Clichy'nin sol kanatta yerden ortasında arka direkte topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu