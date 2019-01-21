Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23'üncü dakikada Umar Aminu kaydetti.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 88 Azad), Pavelka, Josue Sa, Tarkan (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 67 Heintz), Trezeguet, Koita ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Aminu (Dk. 78 Aatif), Vedat Muriç

GOL: Dk. 23 Aminu (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel, Josue Sa (Kasımpaşa) - Orhan Ovacıklı, Muriç, Boldrin, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Aminu'nun ortasında top doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ramazan topu son anda çizgiden çıkardı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

6'ncı dakikada Kasımpaşa hızlı çıktı. Trezeguet'in pasıyla savunma arkasına sarkan Koita'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada konuk Çaykur Rizespor öne geçti. Kullanılan taç atışında Muriç pasını bekletmeden Aminu'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. Önce ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmasa da VAR'dan yapılan uyarı sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu orta noktayı gösterdi.

28'inci dakikada Kasımpaşa mutlak bir golden faydalanamadı. Ceza sahası çizgisinin üstünden Pavelka'nın attığı şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topta Popov'un şutunu kaleci Gökhan tekrar çeldi. Sonrasında müsait durumda topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak yanda auta gitti.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Arka direkteki Trezeguet'in indirdiği topta Koita sert vurdu. Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

69'uncu dakikada kazanılan kornerde Trezeguet ortaladı. Koita'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahasındaki Sadiku'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Rizespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

90+4'üncü dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında atılan uzun topta Saadane savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ramazan, Saadane'den önce topa dokunmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.