Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2-0

Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Rizespor karşılaşmasıyla devam etti.

Mücadelenin 13. dakikasında Varga'yla 1-0 öne geçen Kasımpaşa, 59. dakikada Alan'la farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Öte yandan Kasımpaşa'da Anıl Koç 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tarkan Serbest kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

14’üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kevin Varga, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

18’inci dakikada Aytaç Kara’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

45’inci dakikada Boldrin’in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Meljnak, ceza sahası yayı üstündeki Tunay Torun’u gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

60’ıncı dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic pasını Carius'a aktardı. Carius ceza sahası içindeki Anıl Koç’u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan’dan seken topu Carius ağlarla buluşturdu: 2-0.

67’nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Varga, rakip ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.

78’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi. Seken topu kovalayan Anıl Koç’un vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.

88’inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Anıl Koç, Meljnak’a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Suat Arslanboğa, Anıl Koç’u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür Ertem

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Pavelka, Tarkan Serbest, Jeanvier (Dk. 46 Anıl Koç), Brecka, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 85 Tirpan), Varga (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz), Alan Carius

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih (Dk. 41 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk. 70 Remy), Samudio (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Skoda

GOLLER: Dk. 14 Varga, Dk. 60 Alan Carius (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Anıl Koç (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Varga, (Kasımpaşa) - Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

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