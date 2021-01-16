Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı!
16.01.2021 - 09:29 |

Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı!

Kasımpaşa, Chelsea'nin İngiliz orta sahası Danny Drinkwater'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı!
ABONE OL

Daily Mail'de yer alan habere göre Drinkwater, Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı ancak anlaşma Covid kuralları ve seyahat kısıtlamaları ile ertelendi. Yıldız futbolcu Kasımpaşa'yla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Son kalan evrak işlerinin ardından Lacivert Beyazlılara imza atacak olan Drinkwater henüz sağlık kontrollerinden geçmedi.

Anlaşmaya göre Chelsea, Drinkwater'ın maaşının bir bölümünü karşılayacak. İngiliz futbolcu da kariyerinde farklı bir adım atmak için oldukça heyecanlı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre Belözoğlu yıkıldı! Fenerbahçeli yıldızın yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'a transferde şok üstüne şok! Kimse beklemiyordu...

Kasımpaşa, Danny Drinkwaterı kadrosuna kattı

Barcelona ve Real Madrid'in rakipleri üçüncü lig takımları oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor imzaya çağırdı!
    Trabzonspor imzaya çağırdı!
  2. Mert Hakan'da son dakika! Cezası...
    Mert Hakan'da son dakika! Cezası...
  3. Süper Lig'de derbi heyecanı
    Süper Lig'de derbi heyecanı
  4. Duhan Aksu ameliyat edildi
    Duhan Aksu ameliyat edildi
  5. Hatayspor, Denizlispor'a konuk olacak
    Hatayspor, Denizlispor'a konuk olacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor-Trabzonspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Antalyaspor-Trabzonspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı!

Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı!

Leipzig'den Sörloth kararı! Resmen açıklandı...

Leipzig'den Sörloth kararı! Resmen açıklandı...

Falcao'dan kötü haber! Resmen açıklandı...

Falcao'dan kötü haber! Resmen açıklandı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet