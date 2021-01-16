Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı!

Daily Mail'de yer alan habere göre Drinkwater, Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı ancak anlaşma Covid kuralları ve seyahat kısıtlamaları ile ertelendi. Yıldız futbolcu Kasımpaşa'yla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Son kalan evrak işlerinin ardından Lacivert Beyazlılara imza atacak olan Drinkwater henüz sağlık kontrollerinden geçmedi.

Anlaşmaya göre Chelsea, Drinkwater'ın maaşının bir bölümünü karşılayacak. İngiliz futbolcu da kariyerinde farklı bir adım atmak için oldukça heyecanlı.