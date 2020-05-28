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HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa dördüncü Kovid-19 testlerinin sonuçlarını açıkladı!
28.05.2020 - 21:13 | | AA

Kasımpaşa dördüncü Kovid-19 testlerinin sonuçlarını açıkladı!

Kasımpaşa, yapılan 4. koronavirüs testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığını açıkladı

Kasımpaşa dördüncü Kovid-19 testlerinin sonuçlarını açıkladı!
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Kasımpaşa Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. 

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

Kasımpaşa dördüncü Kovid-19 testlerinin sonuçlarını açıkladı

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