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19.02.2021 - 15:03 | | AA

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

Pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Lacivert-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Fode Koita, cumartesi günü takımdaki yerlerini alamayacak.

Haris Hajradinovic ise sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Danny Drinkwater'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçına hazır

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