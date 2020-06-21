Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki müsabakada golleri 55. dakikada Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan attı.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

Kasımpaşa, elle oynama kararıyla 78. dakikada penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus pozisyonun ardından VAR incelemesinde bulundu ve penaltı ile Hasan Ali'nin gördüğü sarı kart iptal edildi.

Mevlüt'ün golü iptal edildi

Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi

Bu sonuçla Fenerbahçe 43 puanla 7. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 32 puanla 11. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija,Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Maçın dakikalar

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR



Gustavo stopere

Sarı-lacivertli takımda savunma hattı yeniden düzenlendi. Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle Luiz Gustavo stopere çekildi. Gustavo-Falette ikilisi tandemi oluşturdu.

Orta sahada da kırmızı kart cezası düşürülen Ozan Tufan forma giydi. Ozan Tufan-Tolga Ciğerci ikilisi orta alanı paylaştı.

Öte yandan yedekler arasında 2002 doğumlu stoper Gürkan Başkan yer aldı. Genç savunmacı bu sezon ilk kez kadroda yer aldı. Ömer Faruk Beyaz da benzer şekilde maç kadrosuna adını yazdırdı.

Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası bulunan Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı. Tecrübeli kaptan Kasımpaşa deplasmanında takımını protokol tribünden takip etti.

Arkadaşlarına tribünden destek olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe yönetimiyle yan yana maçı seyretti.

Ağır zemin

Kasımpaşa'da zeminde bazı sıkıntılar dikkat çekti. Sahanın belli bölümlerinde sorunlar olması, bozulmalar yaşanması ve problemler gözlerden kaçmadı.

Ferdi 10 numarada başladı

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.







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