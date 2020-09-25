Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
25.09.2020 - 17:09 | | İSTANBUL (AA) -

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

Kasımpaşa Kulübü, Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonajtransfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
ABONE OL

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Kasımpaşa, Florent Hadergjonajı transfer etti

 

    Aboubakar'dan iddialı sözler: Öncekinden daha fazla iş yapmaya geldim
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Valencia - Huesca (CANLI)
      Valencia - Huesca (CANLI)
    2. Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
      Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
    3. F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
      F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
    4. CANLI | Hatayspor - Kasımpaşa
      CANLI | Hatayspor - Kasımpaşa
    5. Dev derbide gözler üstte
      Dev derbide gözler üstte



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe - Gaziantep FK (CANLI)

    Göztepe - Gaziantep FK (CANLI)

    Son dakika | Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

    Son dakika | Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

    Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor: 105-72

    Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor: 105-72

    Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı

    Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı

    Sıradaki Haber