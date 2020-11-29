Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 2-0

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Maçın başında baskılı başlayan Gençlerbirliği, ilk çeyrekte etkili bir oyun sergilese de 16. dakikada Kasımpaşa'dan Hodzic sahneye çıkarak Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra oyunun hakimiyetini eline geçiren ev sahibi ekip, 25. dakikada yine Hodzic'in ayağından gelen golle 2-0 öne geçti.

Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve Kasımpaşa Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Varga, Koomson, Hodzic

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Berat, Diego, Sefa, Sio, Zargos, Candeias, Piris, Polomat, Murat

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Koomson'un sağdan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda Haddadi kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Alan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan ve meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına pasında Gençlerbirliği oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'e çarpan meşin yuvarlak Hodzic'in önüne düştü. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti ancak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, meşin yuvarlağın rakip oyuncudan gelmesi nedeniyle gol kararı verdi: 1-0.

25. dakika Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Toure'den şık bir şekilde sıyrılan ve ceza sahasına giren Alan, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Hodzic'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.