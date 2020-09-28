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28.09.2020 - 17:57 | | DHA

Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, Norveç Eliteserien ekiplerinden SK Brann'da forma giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u kadrosuna kattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

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Kasımpaşa, Gilbert Koomsonu kadrosuna kattı

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