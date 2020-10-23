Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa - Göztepe: 0-0
23.10.2020 - 19:45 |

Kasımpaşa - Göztepe: 0-0

Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesindeKasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa'nın attığı 2 gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Kasımpaşa, 14 maçtır Göztepe'ye kaybetmiyor.

Kasımpaşa - Göztepe: 0-0
ABONE OL

Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Göztepe'yi konuk etti. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Mücadelede Kasımpaşa'nın attığı 2 gol VAR kararı sonrası iptal edildi.

14 maçtır yenemiyor
Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe, daha sonraki 14 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puanla 5. sırada yer aldı. Göztepe ise 7 puanla Kasımpaşa'y takip etti.

Kasımpaşa - Göztepe: 0-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün 

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita 

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye 

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90 4 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Kasımpaşa - Göztepe: 0-0

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi. 

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı. 

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi. 

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

 

    Khvicha Kvaratskhelia'nın Akhmat Grozny'e attığı harika golü...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
      Erkut Söğüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygılı davranmadı"
    2. Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası!
      Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiası!
    3. TFF'den toplantı açıklaması
      TFF'den toplantı açıklaması
    4. Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı
      Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı
    5. Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor
      Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama!

    Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama!

    İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu

    İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu

    Son dakika - Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

    Son dakika - Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!

    Kasımpaşa - Göztepe: 0-0

    Kasımpaşa - Göztepe: 0-0

    Sıradaki Haber