Kasımpaşa - Göztepe: 0-0

Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Göztepe'yi konuk etti. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Mücadelede Kasımpaşa'nın attığı 2 gol VAR kararı sonrası iptal edildi.

14 maçtır yenemiyor

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe, daha sonraki 14 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puanla 5. sırada yer aldı. Göztepe ise 7 puanla Kasımpaşa'y takip etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90 4 Soner Aydoğdu (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.