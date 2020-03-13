Kasımpaşa - Göztepe: 2-0
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Küme düşme hattında bulunan Kasımpaşa, 2-0'lık galibiyetle bir anda kendini 13. sıraya attı.
Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. Şiddetle puanı ihtiyacı olan Kasımpaşa mücadeleyi 2-0 kazandı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede golleri 2. ve 90+3. dakikalarda Koita kaydetti.
Bu sonuçla Kasımpaşa 26 puanla 13. sıraya yükseldi. Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.
İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest (Dk. 90 Fernandes), Hajradinovic (Dk. 86 Quaresma), Ndongala, Koita, Thiam (Dk. 65 Yusuf Erdoğan)
Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko (Dk. 46 Yalçın Kayan), Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Mossoro (Dk. 73 Jerome), Halil Akbunar, Wilczek
Goller: Dk. 2 ve 90 3 Koita (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 59 Sarlija, Dk. 70 Haddadi, Dk. 73 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 72 Berkan Emir, Dk. 86 Jerome (Göztepe)
Maçtan dakikalar
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.
40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55. dakikada Thiam'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasta Jerome topu kafayla indirdi, altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Wilczek'in vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
90 3. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu uzak direğin gerisinde karşılayan Ndongala'nın pasında Haddadi penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Koita düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe vs Konyaspor Maçının Perde Arkası