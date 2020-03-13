Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Fuat Çapa yönetiminde çıktığı ilk 2 maçı Galatasaray ve Antalyaspor'a kaybeden Kasımpaşa, son 3 lig maçından 7 puan çıkartıp moral depoladı. Özellikle geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 5-1'lik flaş bir skora imza atan Çapa'nın öğrencileri, ligde kalma adına Göztepe karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile orta sahadan Loret Sadiku ve David Pavelka dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.

Göztepe ise İlhan Palut ile yakaladığı çıkışı son 2 haftadaki yenilgilerle adeta "hiç" etti. Beşiktaş'ı İzmir'de yenen, Konyaspor deplasmanından da 3 puanla dönen sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Başakşehir yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma şansını eritti. Sakat olan Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk ile cezalı Soner Aydoğdu, İstanbul kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'de 2 haftadır kazanamayan Göztepe, bu sezon hiç 3 maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

- Ocak transfer döneminde Kasımpaşa'ya katılan Oussama Haddadi, forma giydiği 7 Süper Lig maçında 4 asist yaptı. Aynı süreçte Haddadi'den daha fazla asist yapan tek isim Ömer Bayram! (5 asist)

- Göztepe formasıyla deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçında 7 gole katkı (5 gol - 2 asist) yapan Serdar Gürler, sakatlığı sebebiyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.

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MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Son 3 haftada adeta gaza basan Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında resmen şov yaptı. Koita’nın da kadroya dönmesiyle, Thiam ile Hajradinovic ve Ndongala gibi isimlerin de katkılarıyla hücumda ciddi tehlikeler yaratıyorlar.

Konuk Göztepe ise son 2-3 haftadır ciddi düşüşte. Puan kayıpları sebebiyle üst sıralarla makası açan Göztepe, Avrupa şansını da zora soktu. İlhan Palut, bu hafta şanssızlığı sonlandırma hedefinde.

Son maçlarda gol yollarında zorlanan Göztepe’nin bu kez hızlı kontra silahlarıyla Kasımpaşa karşısında skor bulacağını düşünüyorum. İki ekip de fileleri havalandırmayı başaracaktır. "KG VAR" öneriyorum.