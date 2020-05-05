Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. İdmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı. Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile idman tamamlandı.

Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.