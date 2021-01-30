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30.01.2021 - 13:11 |

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1

Süper Lig'in 22. haftasında HES Kablo Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+3'te Uğur Demirok'un golüyle 1-0 yendi, altın değerinde 3 puan kazandı.

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1
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Süper Lig'de HES Kablo Kayserispor'dan altın 3 puan...

Sarı-kırmızılı takım İstanbul'da Kasımpaşa'yı 90+3'te Uğur Demirok'un golüyle 1-0 yendi, alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım attı. 

Bu sonuçla Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken, lacivert beyazlı takım 25 puanda kaldı.

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Gustavo Campanharo, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, Maglica

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

13. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique, orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. Lennon'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.

 

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-1

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