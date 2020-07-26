Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fuat Çapa takımın başına geçtikten sonra ilk 2 maçını kaybeden ancak sonrasında hem koronavirüs salgını arası öncesinde ve devamında oynadığı 11 maçta 24 puan toplayarak şaha kalkan Kasımpaşa, şampiyon Başakşehir'i yenerse ligi 10. sırada bitirecek. Savunma kurgusundan Zvonimir Sarlija ve Mickael Tirpan, hücumdan Dieumerci Ndongala sakat. Son 2 maçta sonradan oyuna giren Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'ya veda maçına çıkıyor. Sağ bek Florent Hadergjonaj ile stoper Yassine Meriah'ın da kiralık sözleşmeleri sona eriyor.

2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Son antrenmanını 2 gün önce yapan, devamında şampiyonluk yemeği gerçekleştiren takımın sahaya hangi 11'le çıkacağını kestirmek güç. TD Okan Buruk'un rotasyon yapması şaşırtmaz. 33 lig maçın tamamında forma giyen Mert Günok, eldivenleri Volkan Babacan'a teslim edebilir. Berkay Özcan, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Behich, Gökhan İnler, Uğur Uçar ve Robinho gibi isimler ilk 11'de başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa iç sahada oynadığı son 4 lig maçında gol yemedi, bu 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Başakşehir deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'inde en az 2 gol atmayı başardı.

- İki takım arasında Kasımpaşa ev sahipliğinde oynanan son 3 maç "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Kasımpaşa Kazanır" oldu! %27'lik kesim zafer sarhoşu Başakşehir karşısında Fuat Çapa ile flaş işlere imza atan ev sahibine güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Pandemi sonrası performansıyla lige damga vuran Kasımpaşa, elde ettiği kritik galibiyetlerle takdir toplarken aynı zamanda alt sıralardan tamamen kurtulmayı başarmıştı. Şampiyon apoletiyle Kasımpaşa’ya gelecek olan Başakşehir ise şimdiden Ağustos ayı başındaki Avrupa Ligi’ndeki Kopenhag sınavını düşünmeye başladı. Başakşehir’in bu iddiasız maçta herhangi bir risk almak istemeyeceğini ve tamamen şampiyonluğun ve kupanın tadını çıkaracağını düşünerek, son haftalara damga vuran Kasımpaşa hücumcularının yine parlak bir performansa imza atması muhtemel görünüyor. Finalde şampiyonu mağlup etmenin fiyakası da ayrı olur tabii...