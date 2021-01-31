Kasımpaşa, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Hes Kablo Kayserispor müsabakasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Sakatlığı bulunan oyunculardan Julian Jeanvier, Danny Drinkwater ve Loret Sadiku'nun antrenmana katılmadığı, Tarkan Serbest'in ise koşu yaptığı öğrenildi.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye hareket edecek.