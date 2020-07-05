Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi.

Kasımpaşa'da 62. dakikada Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Gol iptal edildi

Sivasspor'un Arouna Kone ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Sivasspor 54 puanla 3. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 46 Pavelka), Thiam (Dk. 90 4 Brecka), Koita (Dk. 81 Quaresma)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 85 Barış Yardımcı), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Ziya Erdal, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 90 2 Skuletic)

Sarı kartlar: Dk. 24 Goiano, Dk. 59 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Pavelka, Dk. 79 Fuat Çapa (Teknik direktör) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 62 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

20. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

62. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Demir Grup Sivasspor yarı sahasında orta saha çizgisine yakın bir noktada Florent Hadergjonaj ile girdiği ikili mücadelede Emre Kılınç yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hadergjonaj'ı oyun dışına gönderdi.

77. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü iptal edildi. Goiano'nun sağdan ortasında kaleci Ramazan Köse'nin dokunamadığı topu arka direkte Arouna Kone tamamladı ve top filelere gitti. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemleriyle görüştükten sonra, Kone'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının solundan yaptığı vuruşta soluna uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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