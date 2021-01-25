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25.01.2021 - 15:55 |

Kasımpaşa - Sivasspor: 2-0

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa - Sivasspor: 2-0
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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İstanbul temsilcisi Kasımpaşa evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Kasımpaşa Hajradinovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 17. dakikada Aytaç Kara'yla bir gol daha bulan ev sahibi Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Kasımpaşa oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 25'e yükseltirken, Sivasspor 24 puanda kaldı. 

Kasımpaşa - Sivasspor: 2-0

İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Kasımpaşa - Sivasspor: 2-0

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