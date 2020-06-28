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28.06.2020 - 09:23 | | AA

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
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Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa, Süper Ligde yarın Gençlerbirliğine konuk olacak

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

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