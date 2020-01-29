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29.01.2020 - 23:02 | | İSTANBUL (AA)

Kasımpaşa'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kazanma çalışmaları ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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