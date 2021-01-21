21.01.2021 - 09:19 | | İSTANBUL (AA) -
Kasımpaşa'da Berk Çetin takıma geri döndü
Hollanda ekibi Helmond Sport'ta kiralık olarak forma giyen Berk Çetin takıma geri döndü.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda’nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür." ifadeleri yer aldı.