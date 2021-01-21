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21.01.2021 - 09:19 | | İSTANBUL (AA) -

Kasımpaşa'da Berk Çetin takıma geri döndü

Hollanda ekibi Helmond Sport'ta kiralık olarak forma giyen Berk Çetin takıma geri döndü.

Kasımpaşa'da Berk Çetin takıma geri döndü
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda’nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşada Berk Çetin takıma geri döndü

 

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