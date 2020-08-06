KasÄ±mpaÅŸa'dan harcama limiti eleÅŸtirisi

Ã–ksÃ¼z, KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n harcama limitinin 69 milyon lira, izin verilen yÃ¼zde 15 sapmayla da 79 milyon lira olarak belirlenmesiyle ilgili AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Lacivert-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n devlete, futbolculara ve ÅŸahÄ±slara borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Hasan Hilmi Ã–ksÃ¼z, "Turgay Ciner tarafÄ±ndan deruhte edilen KasÄ±mpaÅŸa KulÃ¼bÃ¼ var. HiÃ§bir dÃ¶nemde borcu bulunmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir yapÄ±da. Ä°nanÄ±lmaz bir para harcanarak Kemerburgaz Tesisleri'ni TÃ¼rk sporuna kazandÄ±rmÄ±ÅŸ bir kulÃ¼p. BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen TFF bize harcama limitimizin 69 milyon lira olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Bunu neye gÃ¶re yapÄ±yorsunuz? Benim param var. YÃ¶netim kurulu olarak sermaye artÄ±rÄ±mÄ±na gidiyorum ve para buluyorum. Åžirketin kasasÄ±na para koyuyorum. Sonra bize bu paranÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ harcayamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. Bu nasÄ±l bir mantÄ±k? AnlamÄ±yorum. DÃ¼zgÃ¼n ve dÃ¼rÃ¼st Ã§alÄ±ÅŸan spor kulÃ¼plerini, korumak yerine, bunlarÄ±n tam tersini yapan kulÃ¼plerle eÅŸdeÄŸer tutuyorsunuz." diye konuÅŸtu.

KasÄ±mpaÅŸa KulÃ¼bÃ¼nde futbol ÅŸubesinin anonim ÅŸirket olarak yÃ¶netildiÄŸini vurgulayan Ã–ksÃ¼z, "DerneÄŸin de ÅŸirketin de borcu yok. TFF bunlara hangi gÃ¶zle ve nasÄ±l bakÄ±yor? Bunu anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. KasÄ±mpaÅŸa, son yÄ±llarda futbolcu satÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nemli miktarda gelir elde etti. Demek ki KasÄ±mpaÅŸa KulÃ¼bÃ¼, anonim ÅŸirket olarak iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve yÃ¶netiliyor. ParasÄ±nÄ±, sahibi cebinden veriyor. Bize 69 milyon lira limit koyuluyor. Biz kiminle yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z? Bu sezon kulÃ¼bÃ¼n 100. yÄ±lÄ±. Bir ÅŸeyler yapmak istiyoruz. Bu durumda nasÄ±l yapacaÄŸÄ±z? Elimi, kolumu baÄŸlÄ±yorsun. Bu iÅŸlerin dÃ¼zeltilmesi gerekiyor. MutfaÄŸÄ±mÄ±zda unumuz ve ÅŸekerimiz var. Helva yapacaÄŸÄ±z. Bize helva yaptÄ±rmÄ±yorlar. BÃ¶yle bir ÅŸey olmaz." ifadelerini kullandÄ±.

"Futbolun yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netildiÄŸine inanÄ±yorum"

Hasan Hilmi Ã–ksÃ¼z, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan kulÃ¼plerin harcama limitlerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu savunarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rkiye'de futbolun kesinlikle yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netildiÄŸine inanÄ±yorum. Ceza almasÄ± gereken kulÃ¼pler korunuyor, ceza almamasÄ± gereken kulÃ¼plere de ceza veriliyor. Bunun ortadan kalkmasÄ± lazÄ±m. Bunu ister siyaset yapsÄ±n, ister federasyon, bÃ¶yle saÃ§ma bir ÅŸey olmaz. KulÃ¼plerin 80-100 milyon lira borcu var ama limiti benden fazla. TFF'nin bu konulara aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi lazÄ±m. Benim sermaye artÄ±rÄ±mÄ± hakkÄ±m var. Futbol takÄ±mÄ±nÄ± yÃ¶neten KasÄ±mpaÅŸa Sportif Faaliyetler Anonim Åžirketi. AmatÃ¶r branÅŸlarÄ± yÃ¶neten ise KasÄ±mpaÅŸa Spor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi. Anonim ÅŸirkette yÃ¶netim kurulunun istediÄŸi kadar para koyma hakkÄ± vardÄ±r. Bunu elimizden nasÄ±l alÄ±yorsunuz? HoÅŸ bir ÅŸey deÄŸil. BÃ¶yle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sermayeye sahip ÅŸirketin limitini bu seviyede tutacaksÄ±nÄ±z. Bu durumda bana imkan vermeyeceksin. Bana geri Ã§ekil diyorsun. Bu belirlenen limit ancak masraflarÄ±mÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Hedeflerim var. Yeni oyuncular almalÄ±yÄ±m. Bunu borÃ§lanarak yapmak istemiyorum. Sermayeden kullanmak istiyorum."

"Fuat Ã‡apa ile ilgili kesin bir karar yok"

Hasan Hilmi Ã–ksÃ¼z, yeni sezonda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer alacak teknik adam konusunda, "Fuat Ã‡apa ile ilgili henÃ¼z kesin bir karar yok. SÃ¶zleÅŸmesi bitti. Tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸebilir ve konuÅŸabiliriz. Erken aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir karar yok. Duruma gÃ¶re deÄŸiÅŸebilir. Bu netleÅŸtikten sonra kadroyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamalÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Liglerde bu sezon kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili de gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktaran Ã–ksÃ¼z, "KÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin bir defaya mahsus kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepkili deÄŸilim. SalgÄ±n sÃ¼reci yaÅŸanÄ±yor. KulÃ¼pler sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±. Bir defaya mahsus bu duruma olumlu bakÄ±yorum." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.