Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında ön çapraz bağ yaralanması yaşayan Jeanvier'in, Liv Hospital'de başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Jeanvier'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.

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