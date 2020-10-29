Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi
29.10.2020 - 00:13 | | AA

Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Gineli futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi.

Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi
ABONE OL

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında ön çapraz bağ yaralanması yaşayan Jeanvier'in, Liv Hospital'de başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Jeanvier'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz." denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şaşkınlığı! Lazio'da ilk maçının ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir - PSG maçına damga vuran an! Hasan Ali Kaldırım oyuna girince Mbappe...

Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi

Göztepe Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor

Thomas Tuchel: Danilo ve Kimpembe iyi iş çıkardı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
    Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
  2. Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor
    Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor
  3. Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti
    Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti
  4. Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74
    Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74
  5. Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi
    Kasımpaşalı futbolcu Julian Jeanvier ameliyat edildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okan Buruk: Kendimize biraz daha güvensek daha farklı olurdu

Okan Buruk: Kendimize biraz daha güvensek daha farklı olurdu

“Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu

“Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: Yanındayız!

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: Yanındayız!

Krasnodar - Chelsea: 0-4

Krasnodar - Chelsea: 0-4

Sıradaki Haber