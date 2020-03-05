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05.03.2020 - 13:39 |

Kasımpaşalı Heintz, İsveç ekibiyle idmanlara çıkacak

İsveç’in Norrköping Kulübü’nden yapılan açıklamada, Kasımpaşa’nın sözleşmeli futbolcusu Tobias Heintz’in bundan böyle kendileriyle idmanlara çıkacağı duyuruldu.

Kasımpaşalı Heintz, İsveç ekibiyle idmanlara çıkacak
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Kasımpaşa’nın Norveçli futbolcusu Tobias Heintz, antrenmanlarına bundan böyle İsveç’te devam edecek. Süper Lig’de sezonun ilk yarısında sekiz, Türkiye Kupası’nda ise üç maçta forma giyen, 1 gol atıp 1 de asist yapan kanat oyuncusu, İstanbul ekibi tarafından sezonun ikinci yarısının listesine alınmamıştı.

Kadro dışı bırakılan futbolcuyla ilgili İsveç’in Norrköping Kulübü’nden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveç U21 Milli Takımı forması da giyen futbolcunun kendileriyle idmanlara çıkacağı duyuruldu.

‘Bir hafta deneyip, kararı vereceğiz’ 

Bir hafta boyunca antrenmana çıkacak futbolcunun buradaki performansına bakılacağı ve beğenildiği takdirde transfer edileceği açıklandı. Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2022 sonuna dek süren oyuncu ile ilgili takımın teknik direktörü Jens Gustafsson yaptığı açıklamada “Tobias ile çalışma fırsatı doğunca buna hayır diyemezdik. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulacağız ve sonra geleceğiyle ilgili karara varacağız” ifadelerini kullandı.

‘Sarpsborg döneminden beri takipteyiz’

Norrköping scout ekibinin şefi Stig Torbjörnssen de “Sarpsborg’da oynadığı dönemde çok iyiydi. Norveç ve Hollanda arasında yapılan U21 maçında kendisini izlemiştim. O maçta da çok iyi bir performans sergilemişti” değerlendirmesini yaptı. İsveç’te transfer sezonu bu ayın sonuna dek sürüyor.

Kasımpaşalı Heintz, İsveç ekibiyle idmanlara çıkacak

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