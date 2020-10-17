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17.10.2020 - 07:00 |

Kastamonu’ya dev yatırım

Bakan Kasapoğlu, “Engeller çıksa da hiçbir şeye boğun eğmediğimiz gibi, bundan sonra da bir ve beraber hareket edeceğiz” dedi

Kastamonu’ya dev yatırım
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kastamonu’ya 350 milyon TL’ye yakın yatırım yapacaklarını söyledi.
Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi’nde, Kastamonu’da yatırım programı imza töreni’ne katılan Bakan Kasapoğlu, “Gençlere olan yatırımımız, sevgimiz hep var ve var olmaya devam edecek. Engeller çıksa da içeriden, dışarıdan hiçbir şeye boğun eğmediğimiz gibi, hiçbir esareti, operasyonu tanımadığımız gibi bundan sonra da bir ve beraber hareket edeceğiz” dedi.
Kastamonu’nun her şeyin en iyisini hak ettiğini de sözlerine ekleyen Gençlik ve Spor Bakanı, “2002 yılında Kastamonu’da 1 yurt vardı, şimdi 7. Hiçbir gençlik merkezi yok iken, şimdi 4 gençlik merkezi var. ‘10 bin pota’ projemiz çerçevesinde de 100 basketbol potasını köylerimize, beldelerimize göndererek yarının dev adamlarını yetiştireceğiz” diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Boks Federasyonu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Merkez Spor Salonu inşaatı ve Kadı Dağı Sürekli Eğitim Araştırma Programları Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Kastamonu’ya dev yatırım

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