Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

QFA'dan yapılan açıklamada, başkent Doha'da 1-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık açısından önemli olduğu belirtildi.

Şampiyonaya, 22 Arap ülkesinin milli futbol takımlarının katılacağı kaydedildi. Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.