Katar'da 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n simgelerinden biri olan er-Rayyan Stadyumu, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katÄ±lÄ±mÄ± ile aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Katar'Ä±n Milli GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± ile eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ, stadyumda Katar Emir KupasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± As-Sadd ile El-Arabi takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki final maÃ§Ä±nÄ±n oynanmasÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Katar Emiri Al Sani tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa aynÄ± zamanda, FIFA BaÅŸkanÄ± Gianni Ä°nfantino ile Asya Olimpiyat Konseyi BaÅŸkanÄ± Åžeyh Ahmed el-Fahd da katÄ±ldÄ±.Â

TÃ¶ren, stadyumun tribÃ¼nlerinde oturan 20 bin seyirci ile yeni tip Kovid-19 krizinden bu yana en kalabalÄ±k ortak aktivite olarak kayda geÃ§ti.Â

Orta DoÄŸu'da DÃ¼nya KupasÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacak ilk Ã¼lke olan Katar, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na raÄŸmen 2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda stat inÅŸaatÄ±, metro yapÄ±mÄ±, otel kapasitelerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve altyapÄ± hizmetleri gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±, 21 KasÄ±m-18 AralÄ±k 2022 tarihlerinde Katar'Ä±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.